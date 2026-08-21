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Yerel İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı! Çorlu'da alevler göğe yükseldi!
Yerel

İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı! Çorlu'da alevler göğe yükseldi!

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yürütülen altyapı ve yol çalışmaları sırasında iş makinesinin yanlışlıkla doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde altyapı ve yol çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makinesinin, yanlışlıkla doğal gaz borusuna hasar vermesiyle yangın çıktı. Alevler bir ağaca da sıçrarken, itfaiye ve doğal gaz ekiplerinin müdahalesi sonrası olay kontrol altına alındı.

Zafer Mahallesi İstanbul yolu civarında Midilli 2. Sokak civarında devam eden altyapı ve yol çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makinesinin, yanlışlıkla doğal gaz borusuna hasar vermesiyle yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler çevredeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay nedeniyle ara verilen çalışmalar, arızanın giderilmesiyle devam etti.

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