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Ekonomi
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Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

TÜİK’in güncel verilerine göre, Türkiye'de erkek ve kadınların en fazla olduğu iller belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

İŞTE EN FAZLA ERKEK VE KADIN NÜFUSUN OLDUĞU İLLER!

#2
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

KOCAELİ

#3
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

GAZİANTEP

#4
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ADANA

#5
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ŞANLIURFA

#6
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

KONYA

#7
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ANTALYA

#8
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

BURSA

#9
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

İZMİR

#10
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ANKARA

#11
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

İSTANBUL

#12
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

KADINLAR...

#13
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

DİYARBAKIR

#14
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

#15
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

MERSİN

#16
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

KOCAELİ

#17
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

GAZİANTEP

#18
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ŞANLIURFA

#19
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ADANA

#20
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

KONYA

#21
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ANTALYA

#22
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

BURSA

#23
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

İZMİR

#24
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

ANKARA

#25
Foto - Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!

İSTANBUL/ derleyen: haber7

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