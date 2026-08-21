Türkiye'nin nüfusu değişti: İşte erkek ve kadınların en çok olduğu iller!
TÜİK’in güncel verilerine göre, Türkiye'de erkek ve kadınların en fazla olduğu iller belli oldu.
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TÜİK’in güncel verilerine göre, Türkiye'de erkek ve kadınların en fazla olduğu iller belli oldu.
İŞTE EN FAZLA ERKEK VE KADIN NÜFUSUN OLDUĞU İLLER!
KOCAELİ
GAZİANTEP
ADANA
ŞANLIURFA
KONYA
ANTALYA
BURSA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
KADINLAR...
DİYARBAKIR
MERSİN
KOCAELİ
GAZİANTEP
ŞANLIURFA
ADANA
KONYA
ANTALYA
BURSA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL/ derleyen: haber7
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