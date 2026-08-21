  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük skandal! Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti çıktı Ne olduysa birdenbire oldu! 61 yıllık Türk markası, sessiz sedasız iflas etti Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! İşte tüm Türkiye’nin merak ettiği sebep Böylesi ilk kez keşfedildi: Saniyede 25 bin km hızla gidiyor! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Özel’ hamlesi! Günü belli oldu, o tarihte düğmeye basılıyor Kazanan 1 yıl hizmet bedava! Yurdum insanından bir garip yarışma Van Gölü’nde ilginç yaz geleneği! Çocukların saçları yine sarardı Her evin bahçesinde kabir var 105 yıldır şehitlerle yaşıyorlar
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle böbrek taşı öyküsü bulunan vatandaşların sıcak havalarda yeterli sıvı tüketimine özen göstermesi gerektiğini belirtti.

#1
Foto - Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte terleme yoluyla sıvı kaybının arttığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, yeterli su tüketilmemesinin idrarın daha yoğun hale gelmesine neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle daha önce böbrek taşı problemi yaşamış kişilerin yaz aylarında sıvı tüketimine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

"Susamayı beklemeden su tüketilmeli" Sıcak havalarda günlük sıvı tüketiminin kişiden kişiye değişebileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Özellikle sıcak havalarda çalışan, açık havada bulunan veya yoğun şekilde terleyen kişilerin kaybettikleri sıvıyı yerine koymaları gerekiyor. Susamayı beklemeden gün içerisinde düzenli olarak su tüketilmesi önemli. İdrarın normalden daha koyu renkte olması da sıvı tüketiminin artırılması gerektiğine işaret edebilir" dedi. Daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Böbrek taşı oluşumunda birçok faktör etkili olabilir. Yeterli sıvı tüketimi ise bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir. Özellikle yaz aylarında terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

"Beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmeli" Yaz aylarında piknik, mangal ve dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Solakhan, sıvı tüketiminin yanı sıra beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Solakhan, "Yaz döneminde sadece su tüketimine değil, beslenme düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle aşırı tuzlu ve yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketiminde ölçülü olunmalı. Daha önce böbrek taşı problemi yaşayan kişilerin ise kendileri için önerilen beslenme düzenine uymaları önemli" ifadelerini kullandı. "Şiddetli ağrı ve idrarda kan ihmal edilmemeli" Böbrek taşlarının bazı kişilerde herhangi bir belirti vermeden ilerleyebileceğini, ancak taşın idrar kanalına ilerlemesi halinde çeşitli şikayetlere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle şiddetli yan veya bel ağrısı, bulantı, kusma ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Şiddetli ve geçmeyen yan veya bel ağrısı, idrarda kan görülmesi, bulantı, kusma ya da ateş gibi şikayetler ortaya çıktığında vatandaşların bu belirtileri ihmal etmemesi gerekiyor. Bu tür durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması önem taşıyor" dedi.

#4
Foto - Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

"Yaz aylarında böbrek sağlığı ihmal edilmemeli" Yaz sıcaklarının günlük yaşamı etkilediği Gaziantep’te özellikle açık havada çalışan vatandaşların sıvı kaybına karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Solakhan, böbrek sağlığının korunması için yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve ortaya çıkan şikayetlerin ihmal edilmemesinin önemli olduğunu kaydetti. Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Solakhan, vatandaşların özellikle daha önce böbrek taşı problemi yaşamaları halinde yaz aylarında sıvı tüketimlerine daha fazla dikkat etmelerini ve tekrarlayan şikayetlerde uzman değerlendirmesine başvurmalarını önerdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuytul’un 25 yıllık dava arkadaşı tanık oldu! Semra Kuytul’a "kafa kesme" suçlaması!
Gündem

Kuytul’un 25 yıllık dava arkadaşı tanık oldu! Semra Kuytul’a “kafa kesme” suçlaması!

Gözaltına alınan Alparslan Kuytul’un 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler tanık oldu ve ifade verdi. Güler’in en dikkat çekici iddialarından..
Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak
Gündem

Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak

Suriye'de devrik Baas rejimi döneminde kritik görevlerde bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan emekli Tümgeneral Adil İsa, Lübnan taraf..
Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait
Gündem

Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait

Gözaltına alınan isimlerin ve sosyal medyadaki destekçilerinin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik baskın ile ilgili asılsız pay..
Can Ataklı Yeni Parti'nin içinden geçti: "Bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın alemi var mı?"
Gündem

Can Ataklı Yeni Parti'nin içinden geçti: “Bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın alemi var mı?”

Muhalif gazeteci Can Ataklı, Yeni Parti ve CHP yönetimini Menderes'teki seçim üzerinden çok sert sözlerle hedef aldı. “İmamoğlu-Özgür Özel i..
3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü
Gündem

3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evinde uyurken 14 yaşındaki üvey oğlu tarafından tabancayla boynundan vurulan Serdivan Belediyesi personeli A..
Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!
Gündem

Öcalan’dan İran’a çağrı! Bakırhan anlattı: İran bunları yapmazsa Kürtler harekete geçecek!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak hukuki adımlardan PKK’lıların dönüş takvimine, Abdul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23