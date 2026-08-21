Uzmanı özellikle uyardı! ‘Yaz sıcakları böbrek taşını tetikliyor'

"Beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmeli" Yaz aylarında piknik, mangal ve dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Solakhan, sıvı tüketiminin yanı sıra beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneren Solakhan, "Yaz döneminde sadece su tüketimine değil, beslenme düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle aşırı tuzlu ve yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketiminde ölçülü olunmalı. Daha önce böbrek taşı problemi yaşayan kişilerin ise kendileri için önerilen beslenme düzenine uymaları önemli" ifadelerini kullandı. "Şiddetli ağrı ve idrarda kan ihmal edilmemeli" Böbrek taşlarının bazı kişilerde herhangi bir belirti vermeden ilerleyebileceğini, ancak taşın idrar kanalına ilerlemesi halinde çeşitli şikayetlere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Solakhan, özellikle şiddetli yan veya bel ağrısı, bulantı, kusma ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Solakhan, "Şiddetli ve geçmeyen yan veya bel ağrısı, idrarda kan görülmesi, bulantı, kusma ya da ateş gibi şikayetler ortaya çıktığında vatandaşların bu belirtileri ihmal etmemesi gerekiyor. Bu tür durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması önem taşıyor" dedi.