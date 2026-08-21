Bu detayı çoğu kişi bilmiyor! Her gün bir kaşık zeytinyağı tüketirseniz ne olur?

Zeytinyağından faydalanmak için doğrudan içmek gerekmez. Salatalarda, sebze yemeklerinde, soslarda, kahvaltılık tariflerde ya da pişmiş yemeklerin üzerine gezdirilerek kullanılabilir. Yemek pişirmede de tercih edilebilir ancak her yağda olduğu gibi aşırı yüksek ısıdan kaçınmak gerekir. En iyi sonuç için zeytinyağını hem çiğ hem de kontrollü ısıda pişirme yöntemlerinde kullanmak daha doğru olur.