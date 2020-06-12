İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı (2)

İSTANBUL (AA) - İş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın örgüt elemanlarıyla olan irtibatlarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, F.B., A.A., M.E. ve A.K.Ç.'nin 20 Aralık 2019'da savcılığa müracaat ettikleri anlatıldı.

İddianamede, Gurbanoğlu'nun şirketlerinde uzun süre çalıştıklarını beyan eden bu kişilerin, sanığın FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğuna dair bilgilere ulaşmaları ve iş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle darbe teşebbüsü sonrasında bu şirketlerden ayrıldıklarını, sonrasında da sanığın FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair kanaatlerinin pekiştiğini anlattıkları aktarıldı.



Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, sanığın yurt dışı giriş çıkış ve iletişim kayıtları ile açık kaynaklara yansıyan faaliyetlerinin incelendiği ifade edilen iddianamede, Gurbanoğlu'nun faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkelerden Rusya Federasyonu'ndaki FETÖ okullarının büyük bir kısmının 2002'de Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla kapatıldığı kaydedildi.

İddianamede, SSCB'nin 1991'de dağılmasının ardından bu coğrafyadaki eğitim ve ticari alanlardaki eksikliği bir fırsat olarak gören FETÖ'nün, Rusya'da özellikle Türki nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet gösterme kararı aldığı, ilk olarak eğitim sektörüyle başlayan örgütlenme faaliyetlerini, medya, iş dünyası, akademik çevre ve kültürel alanlardaki çalışmaların takip ettiği anlatıldı.

İddianamede, Rusya Federasyonu tarafından yürütülen soruşturmalarda, sözde Türk okulları adı altında çalışan bu eğitim kurumlarını finanse eden şirket ve vakıfların, FETÖ yapılanması kapsamında faaliyette oldukları, okullardaki görevli öğretmenlerin birçoğunun ise aslında öğretmenlikle ilişkisi olmayan faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Örgüt mensuplarının bu dönemde hedeflerini, Rusya Federasyonu'nun baskısı ve maddi kaynaklı sıkıntılar nedeniyle yerine getiremediği ifade edilen iddianamede, "Diğer taraftan Rusya Federasyonu tarafından örgüte yönelik olarak alınan tedbirler kapsamında FETÖ/PDY'nin Rusya Federasyonu sözde imamı ve ByLock hesabı kullanıcısı olan, 'silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Saffet' kod adlı Ahmet Hamdi Vural'ın, 2015'te Rusya Federasyonu'na 5 yıl süreyle girişi de yasaklanmıştır." denildi.



FETÖ'nün, Rusya Federasyonu'ndaki kültürel faaliyetlerini ise İstanbul merkezli Türk Rus Kültür Vakfına bağlı çeşitli kuruluşlar tarafından yürüttüğü, Moskova'daki Türk-Rus Kültür Merkezinin 2011'de açıldığı belirtilen iddianamede, KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfının kurucuları arasında firari olarak aranan Muammer İhsan Kalkavan, Mehmet Fatih Baltacı ve Hamdi Akın İpek ile Mubariz Gurbanoğlu'nun bulunduğu anlatıldı.

- Zaman gazetesi ilk Moskova'da basılmış

İddianamede, örgüte ait Zaman gazetesinin ilk sayısının 1997'de Moskova'da basılarak yayımlandığı, Rusya Federasyonu tarafından 2003 itibarıyla FETÖ/PDY kontrolündeki okullara yönelik baskıların arttığı, bu süreçte okulların büyük kısmının kapatıldığı belirtildi.



Gurbanoğlu'nun, ikametinde 14 Mart 2020'de yakalandığı hatırlatılan iddianamede, sanığın yakalandığı adreste jammer olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, iş adresine yapılan aramada ise Izvestye isimli gazete üzerinde "Fetullah Gülen'i gazetede övünüz." ibaresi bulunduğu aktarıldı.



İddianamede, FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasındaki kozmik birimlerinden olan ulusal ve uluslararası örgüt adına yürütülen operasyonlarda aktif rol oynayan YKK Hukuk Bürosu ile sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun sahibi olduğu Palmali şirketinin ilişki içinde olduğu, bu hukuk bürosunun ortaklarıyla Mubariz Gurbanoğlu'nun birlikte seyahat ettikleri kaydedildi.

Gurbanoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, sanık hayatı boyunca örgüt elebaşını iki defa gördüğünü, bu görüşmelerde elebaşıyla tartışarak oradan ayrıldığını, bu nedenle örgütün kendisine tavır aldığını ve Amerika'da şirketine vergi cezası kestirdiklerini, örgüte veya okullarına hiçbir zaman hiçbir şekilde yardımı olmadığını, aksine yurt dışında bu örgütle mücadele ettiğini savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.



İddianamede, sanığın örgütsel tavırla atılı suçu inkara yönelik beyanlarda bulunduğu tespitine yer verildi.

- FETÖ'cülerle telefon trafiği

İddianamede, sanığın kullandığı Palmali isimli firma adına kayıtlı GSM hatları üzerinden yapılan incelemeye de yer verildi.

Buna göre, Gurbanoğlu'nun Hamdi Akın İpek ile 2010'da 2 kez, 2011'de 3 kez, 2012'de 10 kez, 2013'te 27 kez, FETÖ/PDY'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığı 17/25 Aralık'tan sonra, bu yapının silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasının ardından 2014'te 14 kez ve 2015'te 9 kez olmak üzere toplamda 65 kez iletişimin kaydın olduğu tespit edildi.

Gurbanoğlu'nun Hidayet Karaca ile 2009'da 1 kez, FETÖ/PDY'nin tepe yönetiminde yer alan ve halen firari olan Suat Yıldırım'la 2013'te 3 kez, Süleyman Uysal'la 2012'de 35 kez, Muammer İhsan Kalkavan'la 2014'te 1 kez, 2015'te 2 kez, KHK ile rütbesi sökülerek ihraç edilen firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'yla 2013'te 1 kez, 2014'te 11 kez, 2015'te 1 kez, yine örgütün üst düzey yöneticilerinden Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde kamuoyunda "kaset kumpası" olarak bilinen dosyalardan yargılanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim Faruk Bayındır'la 2013'te 2 kez, 2014'te 10 kez, 2015'te 18 kez, 2016'da 18 kez iletişim kaydığının olduğu belirlendi.

İddianamede, sanığın FETÖ/PDY'nin tepe yöneticileri olan kişilerle 17/25 Aralık süreci öncesinde olduğu gibi sonrasında da yapılanmanın terör örgütü olduğunun herkes tarafından bilinmesine rağmen yoğun ilişki içerisinde bulunarak, irtibatlarını örgütsel faaliyetleri kapsamında yürüttüğü kaydedildi.

Sanık Gurbanoğlu'nun örgütün Rusya Federasyonu sözde imamı Ahmet Hamdi Vural'la 2014'te 2 kez görüşme kaydının olduğu belirtilen iddianamede, baz istasyonu verilerine göre sanık ile Vural'ın bu tarihlerde bir araya gelerek örgütsel faaliyetler kapsamında toplantılar gerçekleştirdikleri bildirildi.



Tanıkların beyanlarına göre de sanığın İhsan Kalkavan ile şirketinde sık sık bir araya geldiği, bu toplantılarda sinyal kesici cihazların devreye sokulduğu, Fetullah Gülen'i Kalkavan'la birlikte ziyarete gittiği, Moskova'daki okullara parasal destek verdiği anlatılan iddianamede, sanık ile Kalkavan'ın 2008-2009-2010-2011-2012-2013 yıllarında aynı tarihlerde yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının olduğu kaydedildi.

- Gülen'in eşyalarını müzede sergilemiş

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen A.K.Ç., 2014 yılı Aralık veya 2015 yılı Ocak ayında Palmali şirketinin hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerinin Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrindeki Palmali şirketini ziyarete gittiklerini, bir yemek esnasında sanığın o dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Erdoğan çok geçmeden gidecek (FETÖ elebaşısını kastederek) hoca efendi gelecek." şeklinde beyanda bulunduğunu, sanığın ve İhsan Kalkavan'ın Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'i ziyarete gittiklerini, Gülen'in Gurbanoğlu'na örgütsel bir retorik olarak, pijamasını ve takkesini hediye ettiğini, sanığın bu eşyaları şirketinin girişindeki Denizcilik Müzesi'nde sergilediğini, eşyaların şu an nerede saklandığı hususunda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

- Gurbanoğlu'dan Gülen'e ''Ülkenin size ihtiyacı var.'' sözü

İfadesine başvurulan A.A., 2009 veya 2010 yılında İhsan Kalkavan ile New York üzerinden Pensilvanya'da Fetullah Gülen’in yerleşkesine gidildiğini, burada bir ara sanığın Fetullah Gülen'e "Siz ne zaman dönüyorsunuz?" diye sorduğunu, Gülen'in ise "Belli değil." sözleri üzerine sanığın "Uçağım burada hazır, isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var." şeklinde beyanda bulunduğunu aktardı.



İddianamede, MASAK'ın raporu doğrultusunda sanık Gurbanoğlu'nun hesap hareketlerinin incelenmesinde, hakkında örgüt suçundan işlem tesis edilen veya bu yönde araştırma yapılan çok sayıda kişiyle para transferlerinin olduğu kaydedildi.

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