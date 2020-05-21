  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor
için kalan
Aktüel

İş hanındaki dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

Denizli’de bir iş hanında saatçi dükkanında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:47:32 -
İş hanındaki dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

Denizli’de bir iş hanında saatçi dükkanında akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden ve diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, yangın Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Bayramyeri Meydanı’nda bulunan Mustafa Y.’ye ait saatçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş hanı içerisinde bulunan dükkandan dumanlara çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden ve diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı