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"İş Güvenliği İçin Yoldayız"

Honeywell tarafından hayata geçirilen "İş Güvenliği İçin Yoldayız" projesinde 5 yılda 45 bin işçiye eğitim verilmesi hedefleniyor- Projeyle özellikle yüksek ve kapalı alanlarda çalışan işçilere genel iş güvenliği eğitimi vermeyi ve olası iş kazalarını önlemek için ekipmanların nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedefliyor

12 Eylül 2019 Perşembe 10:24
"İş Güvenliği İçin Yoldayız"

İSTANBUL (AA) - Honeywell tarafından hayata geçirilen "İş Güvenliği İçin Yoldayız" projesinde 5 yılda 45 bin işçiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Beşiktaş'taki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen proje lansmanında konuşan Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Frans van Deursen, esas hedeflerinin iş güvenliği yöneticilerinin, yaralanmaları en aza indiren, daha güvenli ve daha verimli bir iş ortamı sağlayan kalıcı bir güvenlik kültürü oluşturmalarına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Deursen, her hayatın çok değerli olduğuna vurgu yaparak, "Çalışanların en iyi uygulamalar konusunda tutarlı bir eğitim almalarını ve güvenlik prosedürlerini ihmal etmenin getireceği sonuçları anlamalarını sağlamak istiyoruz. 'İş Güvenliği İçin Yoldayız' projesiyle olabildiğince çok iş sağlığı ve güvenliği müdürü, uzmanı ve işçiye ulaşmayı ve bu konu hakkındaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Numeko Akademi ortaklığıyla gerçekleştirilecek eğitimler hakkında da bilgiler verilen tanıtımda eğitimler için dizayn edilen gezici araç Demo Van'ın gösterimi yapıldı.

- Proje

Şirket, ''İş Güvenliği İçin Yoldayız'' projesiyle özellikle yüksek ve kapalı alanlarda çalışan işçilere genel iş güvenliği eğitimi vermeyi ve olası iş kazalarını önlemek için ekipmanların nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedefliyor. Eğitimler, yükseklik güvenliği, kapalı alanda çalışma, kişisel koruyucu donanımların denetimi, gaz algılama, genel kişisel güvenlik ve gerekli ekipmanların tanıtımı gibi konuları kapsıyor.

Projeyle 2019 sonuna kadar 2 bin işçiye ve önümüzdeki beş yılda ise 45 bin işçiye ulaşılması hedefleniyor. Projenin ilk ayağında Honeywell, Tuzla'da kurduğu eğitim merkeziyle endüstriyel imalat, saha hizmetleri, petrol ve gaz gibi farklı sektörlerden pek çok şirkete ev sahipliği yapacak. Bu merkezde sertifikalı eğitmenler tarafından iş güvenliği eğitimleri verilecek. Projenin ikinci ayağında Honeywell, Türkiye'deki demir çelik tesisleri, madenler, limanlar ve tersaneler gibi fabrikaları ve tesisleri en son güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış mobil bir "Demo Van" eğitim aracıyla ziyaret edecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:24
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