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İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artışla yüzde 11,6 oldu- Söz konusu dönemde işsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi- Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı

15 Ocak 2019 Salı 10:15
İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 501 bin kişilik artışla 3 milyon 788 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,3 puan yükselerek yüzde 11,6 oldu.

İşsizlik oranı Ekim 2018'de bir önceki aya göre 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,4 puan artışla yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

 10,8

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

 10,6

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

 10,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

 9,6

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

 9,7

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

 10,2

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

 10,8

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

 11,1

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

 11,4

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

 11,6

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:15
  1. iş gücü istatistikleri
  2. işsizlik oranı
  3. TÜİK

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