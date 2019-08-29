İş gücü girdi endeksleri azaldı
TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.29 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.2, inşaat sektöründe yüzde 28.9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.1 azalış gösterdi.
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