İş gücü girdi endeksleri azaldı TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.2, inşaat sektöründe yüzde 28.9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.1 azalış gösterdi.

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