İş dünyasının sürdürülebilirlik projeleri COP31 sahnesinde!

Türkiye’de iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını öne çıkaran COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri için başvuru süreci devam ediyor. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından hayata geçirilen COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri, şirketlerin iklim, doğa ve sosyal kalkınma alanlarında hayata geçirilmiş ölçülebilir ve ölçeklenebilir projelerini, COP31 sürecine dahil ederek uluslararası paydaşların erişimine açmayı hedefliyor.

SKD Türkiye’nin çatı örgütü WBCSD’nin küresel çerçevesi ve desteğiyle şekillenen program, Türkiye iş dünyasının farklı sektörlerde geliştirdiği iyi uygulamaları ortak bir zeminde buluşturuyor. Özel jürinin değerlendirmesi sonucunda seçilecek projeler, SKD Türkiye’nin COP31 döneminde düzenleyeceği etkinliklerde, panellerde ve uluslararası paydaş buluşmalarında yer alma fırsatı elde edecek. Seçilen uygulamalar ayrıca WBCSD Action Bank aracılığıyla küresel paydaşların erişimine açılarak uluslararası iyi uygulama havuzuna dahil edilecek.

COP31’de Türkiye’nin güçlü bir hikayesi olacak

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, COP31’in Türkiye iş dünyası için önemli bir görünürlük fırsatı sunacağını belirterek, “Türkiye iş dünyasında enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, döngüsel ekonomi uygulamalarından sürdürülebilir tedarik zincirlerine, doğa pozitif yaklaşımlardan adil dönüşüm programlarına kadar çok değerli uygulamalar hayata geçiriliyor. Biz de SKD Türkiye COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri ile bu uygulamaların Türkiye’nin güçlü hikayesinde öne çıkmasını hedefliyoruz. Böylece üyelerimizin iyi uygulamalarını uluslararası platformlara taşıyarak hem Türkiye’nin uygulama kapasitesini görünür kılmaya hem de küresel ölçekte ilham verecek örnekler oluşturmaya katkı sağlayacağız” diye konuştu.

İş dünyasının iyi uygulamaları COP31 sahnesine taşınacak

COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri, şirketlerin iklim, doğa ve sosyal kalkınma alanlarında hayata geçirdiği güçlü uygulamaları uluslararası görünürlükle buluşturmak üzere tasarlandı. Program, başarılı projeleri ödüllendirmenin yanı sıra Türkiye iş dünyasının sahadaki dönüşüm kapasitesini, ölçülebilir sonuçlar ve somut iyi uygulamalar üzerinden küresel paydaşlara aktarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda öne çıkan projeler, COP31 döneminde SKD Türkiye’nin gerçekleştireceği etkinliklerde, panellerde ve uluslararası paydaş buluşmalarında yer alma fırsatı elde edecek. COP31 kapsamındaki SKD Türkiye etkinliklerinde konuşmacı, iyi uygulama sahibi ya da kurumsal temsilci olarak görünürlük kazanacak şirketler, Türkiye özel sektörünün sürdürülebilir dönüşüm hikâyesinin önemli bir parçası olacak.

Seçilen uygulamalar aynı zamanda WBCSD Action Bank aracılığıyla küresel iyi uygulama havuzuna dahil edilecek. Böylece Türkiye’den çıkan uygulanmış, ölçülebilir ve ölçeklenebilir projeler, COP31 sürecinde uluslararası sürdürülebilirlik ekosisteminin erişimine açılacak.

Altı dönüşüm alanında başvurular değerlendirilecek

COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri, COP31’in küresel eylem gündemi ve WBCSD’nin dönüşüm çerçevesiyle uyumlu altı tematik alan etrafında yapılandırıldı. Bu kapsamda enerji, sanayi ve ulaşım; ormanlar, okyanuslar ve biyoçeşitlilik; tarım ve gıda; şehirler, altyapı ve su; insan ve sosyal kalkınma ile finansman ve teknoloji dönüşümü başlıklarında başvurular kabul edilecek. Yalnızca SKD Türkiye üyesi olan ve son iki yıl içinde sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor veya entegre faaliyet raporu yayımlamış kurumların başvurularına açık olan programa başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

Ölçülebilir etki, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik öncelikli olacak

Başvurular; etki ve ölçeklenebilirlik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyum, uygulanabilirlik ve kurumsal sahiplenme, şeffaflık ve ölçümleme ile paydaş katılımı gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde yalnızca iletişim gücü yüksek projeler değil; veriye dayalı sonuçlar üreten, uygulanmış, kurumsal yapıya entegre edilmiş ve farklı sektörler ya da coğrafyalar için yaygınlaştırılma potansiyeli taşıyan uygulamalar önceliklendirilecek.

SBTi kapsamında hedefi bulunan; CDP, TNFD ve ISSB gibi uluslararası raporlama çerçeveleriyle uyumlu; bağımsız doğrulama veya dış güvence unsurlarına sahip projeler değerlendirme sürecinde ayrıca avantaj elde edecek.

İş, finans, akademi ve sivil toplum dünyası değerlendirme sürecinde buluşuyor

Programın jüri yapısı; iş dünyası, finans, akademi, sivil toplum, doğa koruma ve sürdürülebilirlik alanlarında uzman isimleri bir araya getiriyor. Çok paydaşlı bu değerlendirme yaklaşımıyla, Türkiye iş dünyasının sürdürülebilir dönüşüm uygulamalarının farklı uzmanlık perspektifleriyle ele alınması hedefleniyor.

Ön değerlendirme sürecinin ardından finalist projeler jüriye sunum yapacak. Çok boyutlu değerlendirme sonucunda öne çıkan projeler, COP31 döneminde SKD Türkiye’nin etkinlik, panel ve uluslararası paydaş buluşmalarında görünürlük kazanacak.

Türkiye’den COP31’e uzanan iyi uygulama portföyü

COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri, Türkiye iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki uygulama gücünü görünür kılmak için tasarlandı. Program kapsamında öne çıkan projeler, SKD Türkiye’nin COP31 kapsamındaki ulusal ve uluslararası etkinliklerinde, panellerinde ve WBCSD ağı üzerinden Türkiye’nin dönüşüm hikâyesini temsil edecek.

Böylece Türkiye’den çıkan iyi uygulamalar, COP31 sahnesinde küresel sürdürülebilirlik ekosisteminin parçası haline gelecek.