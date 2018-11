İş dünyasından hamilik atağı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi’ kapsamında okullara hamilik modelini, 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde uygulamaya başladıklarını belirterek, 14 okulun daha projeye dahil edileceğini, böylece okul sayısının da 30’a ulaşacağını açıkladı. Avdagiç bu kararı, Cemile Sultan Korusu tesislerinde gerçekleştirilen ‘Okul-Sanayi İşbirliği Vizyonu’ toplantısı ile duyurdu.

Nitelikli işgücü

İTO’nun mesleki eğitim konusunda güçlü ve büyük bir birikimi olduğunun altını çizen Avdagiç, “Daha önce burada bulunan paydaşlarımızla birlikte ÖZİMEK Projesi’ni yürüttük. Şimdi de bu deneyimlerden ilhamla, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Her okulumuza bir hami atıyoruz, her okulumuzu bir meclis üyemize emanet ediyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizin en önemli nedeni, sektörlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaktır. Reel sektörün gereksinimlerinin okullarda karşılık bulmasıdır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, her türlü mesleki ve teknolojik gelişmenin anında okullara yansıması gerekiyor. Her şeyi devletten beklersek, geç kalırız” dedi.

Okul sayısı arttı

2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde başlayan projenin ilk etapta 8 meslek lisesinde 12 farklı sektörde uygulandığı bilgisini veren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti. “Şu an 16 okulda 17 sektöre ulaştık. İTO Yönetim Kurulu olarak, komitelerimizden gelen kararlar doğrultusunda, 14 okulumuzu daha projeye dahil etme kararı aldık. İnşallah, proje kapsamındaki okul sayımız da 30’a çıkacak. Bu rakamın daha da artarak devam edeceğinden zerrece şüphem yok. Paydaşlarımız olan Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, STK ve şirketlerimize teşekkür ediyorum. Ancak özellikle İTO adına projeyi başarıyla yürüten Başkan Vekilim Dursun Topçu’ya, Meclis Üyemiz Mustafa Büyükdede’ye, 59 ve 60 numaralı komite üyelerimiz başta olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.”

EĞİTİM-İSTİHDAM-ÜRETİM

‘Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi’nin öğrencilerin moral ve motivasyonunu da artırdığını belirten İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin her yıl daha ileriye gitmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

İTO’nun okullara hamilik projesinin, eğitim, istihdam, üretim düzleminde yüksek işbirliği hedeflediğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, aldıkları olumlu geri bildirimlerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Prof. Dr. Numanoğlu, meslek liselerine yönelik farkındalığı artırmanın ve meslek liselerini ön plana taşımanın 2023 vizyonunda olduğunu da ifade etti.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ise projenin mevcut durumu hakkında sunum yaptı. İTO Meclis Üyesi Mustafa Büyükdede, okullara hamilik projesinin ülkemiz insanındaki eğitim sevdasını ve fedakarlığı ortaya koyduğunu vurguladı.

Büyükdede'den övgü

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: “Daha önce İTO’da meclis başkanvekilliği ve meclis üyeliği yaptım. Eğitim İhtisas Komisyonu’nda da hizmet verdim. İTO, kapasitesiyle, gücüyle İstanbulumuzun gözbebeği bir kuruluşumuz. Gelmiş geçmiş bütün İTO başkanlarımız eğitime destek verdiler. Bugün hamilik sistemiyle destek verilen okullarımızdaki uygulamaları görüyoruz. Bu sistem, İstanbul için hakikaten çok büyük bir nimet ve İTO yönetiminin verdiği destekle güçlenmiş.”

Almanya işletme içinde eğitimle kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitimin geliştirilmesi için ortak bir çalışma yaptığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Almanya örneğini anlattı. Büyükdede, şöyle devam etti: “Orada orta büyüklükte işletmelerin sayısı çok fazla ve işletme bölgesinde okul kurabilecek imkanlara sahipler. Öğrenciler, işletmelerin içinde rahat bir şekilde eğitim alabiliyorlar. Türkiye’de ise işletme içi eğitim vermekte zorlanıyoruz. OSB’lerin içinde nitelikli okullar kurulması gerekiyor. Bu konuda başarılı örneklerimiz de var. İşletme bünyesinde insan kaynağı yetiştiren okullar dönemine girdiğimize inanıyorum.”