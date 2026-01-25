  • İSTANBUL
Gündem Dün teslim olmuştu! Cani hemşire hakkında flaş karar
Gündem

Dün teslim olmuştu! Cani hemşire hakkında flaş karar

Deniz Esin Bozoklar’ı (5) henüz 5 günlükken darbedip bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu ortaya atılan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, dün gece Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Bağrıyanık, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan Deniz Esin Bozoklar adını verdikleri bebekleri, 5 günlükken hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildi. Bağrıyanık, kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği Deniz Esin’in başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay, 5 gün sonra başka hemşirenin bebeğinin bacağında şişlik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Hazel Dırık Bağrıyanık’ın bebeği darbettiği tespit edildi.

Bağrıyanık’ın hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi. Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık ise yer almadı. Duruşmada Deniz Esin Bozoklar’ın ailesinin avukatı Sait Bolat, şiddet anlarına ilişkin görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirterek, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. Mahmeke, Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

POLİSE TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, dün gece geç saatlerde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bağrıyanık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

