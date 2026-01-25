Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli
Tüm coğrafyalarındaki yardıma muhtaç insanlara el uzatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesine 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti.
Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.
AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlandı
Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.