Dolardan ceket, altından ayakkabı! Ekrem’in yapay zeka görüntüsü gündem oldu
Yapay zekâ ile üretilen ve Ekrem İmamoğlu’nu dolar banknotlarından yapılmış bir takım elbise ve altın ayakkabılarla gösteren video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken lüks vurgusuyla dikkat çekti.
Türkiye’nin en büyük yolsuzluk soruşturmasının baş şüphelisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) kuru hevesleri yüzünden batıran eski başkan Ekrem İmamoğlu, bir kez daha alay konusu oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan bir yapay zeka videosu, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu dolar banknotlarından yapılmış bir takım elbise ve altın ayakkabılarla göstererek gündeme oturdu.
Videoda İmamoğlu, mahkeme salonunda otururken tespih çekiyor ve lüks görünümüyle dikkat çekiyor.
Görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
Gündem
