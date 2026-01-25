İşte dünyanın en hızlı treni: 603 kilometre hıza ulaşıyor, Tokyo–Osaka arası sadece 1 saate düşecek

Demir yolu taşımacılığında dengeleri değiştirecek dev proje Japonya’dan geliyor. Central Japan Railway Company (JR Central) tarafından geliştirilen L0 Serisi Maglev treni, saatte 603,5 kilometreye ulaşan hızıyla “dünyanın en hızlı treni” unvanını almaya hazırlanıyor. Testleri süren fütüristik tren, hizmete girdiğinde kara ulaşımında adeta yeni bir çağ başlatacak.

Manyetik levitasyon (Maglev) teknolojisi sayesinde raylara temas etmeden ilerleyen tren, sürtünmeyi en aza indirerek uçak hızına yaklaşan bir performans sunuyor. Bu sayede Japonya, halen 460,2 km/s hızla çalışan Çin’in Şanghay Maglev trenini geride bırakarak zirveye yerleşecek.

L0 Serisi’nin hedeflenen işletme hızı, Avrupa’daki hızlı trenleri de ikiye katlıyor. Fransa’nın TGV’si ve İtalya’nın AGV Italo trenleri 306 ila 354 km/s aralığında seyrederken, Japon Maglev bu hızların neredeyse iki katına çıkıyor. Uzmanlara göre bu fark, küresel demir yolu rekabetinde kartların yeniden dağıtılması anlamına geliyor.

Yeni Chuo-Shinkansen hattında çalışacak trenle birlikte seyahat süreleri dramatik biçimde kısalacak. Mevcut Shinkansen ile 1,5 ila 2,5 saat süren Tokyo–Nagoya arası yolculuk 40 dakikaya inecek. Tokyo–Osaka hattında ise otobüsle yaklaşık 10 saat, trenle 2 ila 4 saat süren yolculuk sadece 1 saat sürecek.

Japonya’nın bu hamlesi, “uçak mı tren mi?” tartışmasını da yeniden başlatacak gibi görünüyor. L0 Serisi Maglev’in devreye girmesiyle birlikte şehirler arası mesafeler saatlerle değil, dakikalarla ölçülecek.