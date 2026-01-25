  • İSTANBUL
Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında
Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, kar yağışının ardından bembeyaz oldu.

Foto - Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, kar yağışının ardından bembeyaz oldu.

Foto - Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi’ndeki Hitit Heykel Atölyesi olarak da bilinen Yesemek Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Foto - Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında

3 bin yıllık tarihe sahip olan 200 dönümlük alandaki açık hava müzesinde, bazalt taşından yapılmış 518 heykel yer alıyor.

Foto - Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında

Heykeller, son yağan kar ile güzel görüntü oluşturdu

