Unutulmaz bir manzara! 3 bin yıllık heykeller kar altında
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, kar yağışının ardından bembeyaz oldu.
İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi’ndeki Hitit Heykel Atölyesi olarak da bilinen Yesemek Açık Hava Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
3 bin yıllık tarihe sahip olan 200 dönümlük alandaki açık hava müzesinde, bazalt taşından yapılmış 518 heykel yer alıyor.
Heykeller, son yağan kar ile güzel görüntü oluşturdu
