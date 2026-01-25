  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti
Dünya Gazze’de Hakka yürüdü! Hamas'ın kurucusundan acı haber
Dünya

Gazze’de Hakka yürüdü! Hamas'ın kurucusundan acı haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze’de Hakka yürüdü! Hamas'ın kurucusundan acı haber

Filistinli kahramanlardan mücahitlerden oluşan Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih Hakk'a yürüdü.

Hamas'ın kurucularından, Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih, 78 yaşında Gazze'de hayatını kaybetti.

Hamas, Ebussebih'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

 

Filistin davasına uzun yıllar hizmet etti

Mesajda, Ebussebih'in Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle Filistin davasına uzun yıllar hizmet ettiği vurgulandı.

Ebussebih'in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özellikle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

Gazze'de halkıyla birlikte zorlu koşullara sabırla göğüs geren Ebussebih'in, ulusal mücadeleye bağlılığına, fedakarlığına ve halkla iç içe duruşuna dikkat çekildi.

Mesajda ayrıca merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu
Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Dünya

Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki
Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki

Dünya

Hamas’tan ABD'nin tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına karşı sert çıkış İsrail'in maşası ABD'ye tepki

Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!
Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!

Dünya

Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.
Gündem

Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.

Türkiye'deki sığınmacı tartışmaları devam ederken, bir sokak röportajında vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sığ..
Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Gündem

Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, stratejik hamlelerin merkez üssü haline gelen Trablus’a çıkarma yaparak Türkiye’nin en..
Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı
Gündem

Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın başlattığı ve bazı gazetecilerin desteklediği "Primler bankaya yatırılsaydı 45 bin lira faiz geliri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23