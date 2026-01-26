Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Sezonu kaybetmedik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün maçı çok iyi kontrol ettik. Yiğit Efe, son maçlarda iyi performans gösterdi. Bugün 11'de başladı. Sebebi de rakibin atacağı uzun toplara karşı uzun oyunculara ihtiyacımız vardı. Harika performans gösterdi. Gördüğü sarı kart da çok net bir karttı. 1-1'de büyük bir hata yaptı ama hatayı bir kişiye bağlayamayız. Bir kişide hata aranacaksa o ben olmalıyım. Mert Müldür'de çok fazla yük vardı. Aston Villa maçında iyi oynadı ve çok fazla efor sarf etti. İsmail sakatlandı. Mert, 45 dakika oynasa sakatlanma ihtimali vardı. Önümüzde Bükreş, Kocaeli, Trabzon maçlarımız var. Değişiklik yapmak zorundayız. Bu değişikliklerin hepsini yapmamız gerekiyor çünkü oyuncuların hepsi limitli" ifadelerini kullandı.

"2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"

Youssef En-Nesyri'nin maça girmeme sebebiyle ilgili 40 yaşındaki teknik adam, "Sizlere şaşırıyorum. Sahaya baktığınız zaman Jhon Duran, Talisca, Musaba, Kerem sahadaydı. Çok fazla ofansif oyuncu sahadaydı. Çok fazla pozisyon ürettik. Bilerek atamadık değil. Ben herkesin En-Nesyri'yi aradığına şaşırıyorum. Çok fazla siyah ve beyaz var. Bugün çok organize takıma karşı oynadık. Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik. Dersler çıkarmamız gerekiyor ve önümüze bakmamız gerekiyor ve oyuncuları fiziksel olarak toparlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bundan ders çıkarmamız gerekiyor"

Kaleci Ederson'a gelen ilk şutların gol olmasına yönelik soruya Tedesco şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'de değil Almanya ve İngiltere'de de kalecilerin top tutmaları gerekiyor. İlk işleri savunma yapmak. Alanya maçında kalemize gelen ilk şut gol olmuştu bugün de 24'te ilk şut gol oldu. Bazen mümkün olmayabiliyor. Hataların zincirlemesi diyebiliriz. Şanssızız, 24. dakikada ilk şutta gol yedik. İyi de performans sergiliyorduk. Musaba'nın direkten dönen şutu vardı. 1-1 bitmesi bizim için üzücü. Yazık durum. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor."

"İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum"

Yoğun maç trafiği ve oyuncu tercihleri ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, Göztepe'nin iyi bir takım kurgusuna sahip olduğunu söyledi. Tedesco, "Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor. Oynamak istedikleri profilde çok uygun oyuncular almış bir takım. Maçlara bakarsanız gerek korner gerek taç atışlarında çok tehlikeli takım. Aynı zamanda 2. top uzmanı bir takım. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Doğru zamanda oyunun yönünü değiştirdik topa sahip olduk. Bize o baskıyı yapmayı başaramadılar. Ama golü atmamız gerekiyor. Bugün 11'de 4 değişiklik yapma durumunda kaldım. Aslında 5 değişiklik yapmak istiyordum. Edi'yi (Edson Alvarez) de oynatmak istiyordum ama çok fazla ağrı hissettiği için kadroya alamadık. İmkanım olsa İsmail'i dinlendirecektim" şeklinde konuştu.

"Bir forvete ihtiyacımız var"

En-Nesyri'nin takımda kalması halinde forvet transferi yapılacak mı sorusuna Tedesco şöyle dedi:

"Evet, bir forvete ihtiyacımız var. Forvet ihtiyacımız doğru. Sürpriz değil, sır değil. Bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu müddetçe Fenerbahçe'nin oyuncusu, benim futbolcum, bizim futbolcumuz."