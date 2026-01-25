  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji
Teknoloji

Milli güçlerin gökyüzündeki imzası: AKINCI TİHA ve TEBER-82 testi başarıyla tamamlandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk savunma sanayisinin iki devi Baykar ve Roketsan, stratejik ortaklıklarını yeni bir başarıyla taçlandırdı. Milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan’ın yüksek hassasiyetli mühimmatı TEBER-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle imha etti.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile yeni bir atış testi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Selçuk Bayraktar, yerli mühimmatın hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak üretilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı.

