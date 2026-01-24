  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti
Dünya

Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti

Suriye'den yapılan açıklamada "YPG, kendince devleti zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığı iddiaları yayıyor" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, ”Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı.” dedi.

Suriye devletinin önerilerine karşı şu ana kadar hiçbir olumlu yanıtın verilmediğini, aksine YPG'nin ateşkes ihlallerini sürekli devam ettirdiğini dile getiren Ahmed, ”Suriye yönetimi, devletin üst düzey pozisyonlarını teklif etti ancak YPG'den henüz bir aday göstermedi.” diye konuştu.

 

Suriye'nin birliğini ve Suriye halkının haklarını korumak üzere hukuku uygulamak için diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarının altını çizen Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesi ve Suriye yönetimi tarafından sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve dar partizan çıkarlar doğrultusunda ulusal kararı alma gücünün kendilerinden alındığını gösteriyor.”

Suriye'de tüm ağır, hafif ve orta silahların Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolü altında olması gerektiğini belirten Ahmed, ”Bu iki kurum dışında herhangi bir silahlı oluşuma ihtiyaç yoktur. Nitekim Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, hem dış hem de iç tehditlere karşı gerekli korumayı sağlar.” diye konuştu.

 

Terör örgütü PKK militanlarının Suriye topraklarına girmesinin uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal olduğunu vurgulayan Ahmed, ”PKK bir terör örgütü olması nedeniyle, Suriye yasalarını da ihlal ediyor. Bu ihlallere karşı yasal adımlar da atılacaktır.” dedi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamada, hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG’ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

