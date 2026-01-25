  • İSTANBUL
Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!
IHA Giriş Tarihi:

Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlenen balık ekmek şöleninde 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek, helva ve gazoz ikram edildi.

Foto - Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

Kağıthane Belediyesi hafta sonu Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda İstanbullulara balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler tarafından 25 bin kişiye 6 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi.

Foto - Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

Her sene düzenlenen balık ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, lezzeti tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı.

Foto - Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

Kağıthaneliler, sanatçı Engin Orta'nın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Gül ve Başkan Öztekin mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.

Foto - Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

Programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlarımıza ikram etmiş olacağız, 20 binden fazla hemşehrimizi ağırlıyoruz. Karne tatilindeyiz çocuklarımız için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Soğuk havalarda, sıcak ortamlarda ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşuyoruz" şeklinde konuştu

Foto - Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere, tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" dedi.

