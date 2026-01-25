Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara balık ekmek şöleni!

Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere, tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" dedi.