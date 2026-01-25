Azerin'den Okan Bayülgen’e Tarih Dersi: "Biz Azeri Değil, Türk’üz!"

Siyasi Şecere ve Ayrıştırma Politikaları

Azerin, videoda özellikle dünya siyasetinin Türk halklarını birbirinden koparmak için kullandığı isimlendirmelere dikkat çekiyor. ABD, İngiliz güçleri ve Stalin dönemi gibi emperyalist etkilerin Türk boylarını farklı kimlikler altında toplama gayretinde olduğunu ifade eden sanatçı, şu çarpıcı sözleri dile getiriyor:

"Şimdi Azerice dediğinizde biz, en büyük yanlışı yapıyoruz. Bu bir siyasi şeceredir; siyasetin, dünya siyasetinin bizi yönlendirdiği bir noktadır. Bizi bölmek için Özbek, Kazak, Kırgız gibi adlar kullandılar. Halbuki biz Kaşgarlı Mahmud’u okuduğumuzda Türk’ün ne olduğunu, 20 boydan geldiğini, Oğuzların 24 boyu olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi tek bir dil: Türk dili. Sadece lehçeleri farklı."

"Coğrafyamızın Adını Taşıyoruz"

Sanatçı, Türk dünyasını bir ağacın dallarına benzeterek, bugünkü isimlendirmelerin aslında sadece yaşanılan coğrafya ile ilgili olduğunu belirtti. Azerbaycan Türklerinin "Azeri" olarak anılmasına sert bir dille karşı çıkan Azerin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırmak istediği için her birimize bir ad koymuş. Biz coğrafyamızın adını taşımışız. Özbekistan’da yaşayanlar Özbek olmuş, Azerbaycan’da yaşayanlar 'Azeri' olmuş. Azeri ile bizim hiçbir ilgimiz yok, biz Türk’üz! Dilimiz de Türk ağacından gelen bir koldur."

Dil Birliği ve Ortak Geçmiş

Azerin, programda Türk halkları arasındaki dil engelinin aslında ne kadar yapay olduğunu, biraz çaba ile bu engellerin aşılabileceğini kendi deneyimleriyle anlattı. Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen konuklarla ilk başta tercüman aracılığıyla anlaştığını ancak kısa süre sonra buna ihtiyaç duymadığını belirten sanatçı, "Bir ay sonra dedim ki ayıp vallahi, ne yapacağım ben bu tercümanı? Biraz konuştuğumda ben onları anlıyorum, onlar da beni anlıyor," diyerek ortak kökenin gücüne vurgu yaptı.

Azerin Kimdir?

1971 Bakü doğumlu olan Azerin, sadece bir ses sanatçısı değil, aynı zamanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde Binbaşı rütbesine sahip bir askerdir. "Çırpınırdı Karadeniz" eserine getirdiği güçlü yorumla Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağın simgesi haline gelmiştir. 2006 yılında "Azerbaycan Halk Sanatçısı" unvanını alan sanatçı, "Tek millet, iki devlet" anlayışını tüm dünyada gururla temsil etmektedir.