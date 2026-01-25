Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı
Terör devleti İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de alıkoyduğu 7 Filistinli esiri serbest bırakmak zorunda kaldı.
İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 7 Filistinli esiri serbest bıraktı.
Serbest bırakılan Filistinli esirler, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütüne (ICRC) bağlı ekipler, serbest bırakılan Filistinli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye getirdi.
Dünya
