Gölette korkutan manzara! Balıklar tek tek ölüyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Temrezli Göleti’nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan ve ölü balıklardan numune alarak laboratuvar incelemesi başlattı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Temrezli Göleti’nde görülen balık ölümleri endişeye yol açtı.

 

İlçedeki Temrezli Göleti’ne gelen balıkçılar çok sayıda balığın öldüğünü gördü. Bunun üzerine durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Gölette; levrek, sarıkanat, turna, aynalı sazan ve yayın balığı gibi birçok türün öldüğü görüldü. Bölgeye gelen müdürlüğe bağlı su ürünleri ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Numunelerin laboratuvarda incelendikten sonra ölümlerin nedeninin belirleneceği belirtildi.

 

Bölgeye balık tutmak için gelen Yasin Arslan ilk kez böyle bir olay gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

