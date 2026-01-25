40 canın hesabı bu kadar mı! Diplomatik krizde yeni perde

İsviçre’deki Crans-Montana Kayak Merkezi’ndeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ederken, işletme sahibi Fransız asıllı Moretti çiftinden 9 Ocak tarihinde gözaltına alınan Jacques Moretti, Cuma günü kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Moretti hakkındaki suçlamalarla ilgilenen mahkeme, Moretti’nin kefalet şartlarının 200 bin İsviçre frangı (yaklaşık 253 bin dolar) ödeme ve her gün polise bildirimde bulunacak şekilde adli kontrol şartı içerdiğini belirtti.

Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti’nin avukatları, tahliye kararının yayımladıkları yazılı açıklamada çiftin yetkililerin bütün taleplerine uygun şekilde hareket etmeye devam edeceklerini teyit etti.

İtalyan hükümetinden karara sert tepki

Mahkeme kararı, olayda 6 vatandaşının hayatını kaybettiği İtalya hükümetinin tepkisini topladı. Roma yönetimi mahkeme kararını resmi şekilde protesto ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kararı, "Yılbaşı gecesi yaşanan trajedinin kurbanlara ve sevdiklerini kaybeden ailelere bir hakaret" olarak nitelendirdi. Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İsviçreli yetkililerden bir cevap beklemektedir" dedi.

"Mahkeme kararı, suçun ciddiyeti rağmen verildi"

Meloni açıklamasında, iddia edilen suçun ciddiyetini, Jacques Moretti’nin yurt dışına kaçma riskini ve delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik ihtimalleri göz önünde bulundurma çağrısında bulunarak, tüm söz konusu risklere rağmen mahkemenin bu kararı aldığının altını çizdi.

İtalya’nın İsviçre Büyükelçisi Roma’ya geri çağrıldı

Meloni ayrıca, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile birlikte İtalya’nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado’ya İsviçre’nin Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal iletişime geçme çağrısında bulundu. Meloni ayrıca, "Tüm İtalya, gerçeğin ve adaletin ortaya çıkmasını ve bu felaketin ardından, ailelerin acılarını ve beklentilerini tam olarak dikkate alan önlemler alınmasını yüksek sesle talep etmektedir" ifadelerini kullanarak, Bakan Tajani ile birlikte, atılacak sonraki adımların belirlenmesi için Büyükelçi Cornado’nun başkent Roma’ya geri çağrılmasının emredildiğini aktardı.

Barı işleten Fransız çift hakkında soruşturma açıldı

Polis tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Moretti çiftinin ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından şüpheli bulunduğu bildirilmişti. Olaya ilişkin ön soruşturma sonuçlarına göre, kutlama sırasında tavana çok yakın taşınan şişelerin üzerindeki havai fişekler yangının muhtemel nedeni olarak gösterilmişti.

İsviçreli savcılar, her biri en az 10 saat sürecek şekilde iki duruşmada "Le Constellation" barındaki güvenlik önlemleri ve yenileme çalışmalarına ilişkin başlıklarda çiftin savunmasının alındığını bildirmişti. Ayrıca olaya ilişkin arama emirleri çıkarıldığı, çeşitli kanıtların ele geçirildiği ve varlıklara el konulduğu hatırlatılmıştı.