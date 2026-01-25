CHP eleştireni atıyor

HABER MERKEZİ

Yolsuzluk, talan ve liyakatsizlik iddialarıyla çalkalanan CHP’de, kirli çamaşırları ortaya dökenler bir bir kapı dışarı ediliyor.

Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesinde CHP Belde Başkanı olarak görev yapan Coşkun Çiyiltepe, CHP’yi eleştirdiği gerekçesiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

"CHP’yi ve bazı kişileri eleştirdiğim için disipline verilmişim"

Skandalı sosyal medya hesabından duyuran Çiyiltepe, "Gönül ve emek verdiğim CHP’yi ve bazı kişileri eleştirdiğim için disipline verilmişim ben de istifa ettim” ifadelerini kullandı.