  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte YPG’li teröristlerin gerçek yüzü! Öldürdükleri sivillere yaptıkları kan dondurdu Filistin futboluna ambargo engeli! Çin'den gelen o sevkiyat İsrail duvarına çarptı ABD'de alarm! Raflar boşaltıldı CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!
Gündem CHP eleştireni atıyor
Gündem

CHP eleştireni atıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP eleştireni atıyor

CHP’de Özgür Özel’e ve Ekrem İmamoğlu’na en ufak eleştiri getiren partililer anında kapı dışarı edilmeye devam ediyor.

 HABER MERKEZİ 

Yolsuzluk, talan ve liyakatsizlik iddialarıyla çalkalanan CHP’de, kirli çamaşırları ortaya dökenler bir bir kapı dışarı ediliyor.

Afyonkarahisar’ın Beyyazı beldesinde CHP Belde Başkanı olarak görev yapan Coşkun Çiyiltepe, CHP’yi eleştirdiği gerekçesiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

 

"CHP’yi ve bazı kişileri eleştirdiğim için disipline verilmişim"

Skandalı sosyal medya hesabından duyuran Çiyiltepe, "Gönül ve emek verdiğim CHP’yi ve bazı kişileri eleştirdiğim için disipline verilmişim ben de istifa ettim” ifadelerini kullandı.

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!
CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gündem

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!
Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!

Gündem

Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!

CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip
CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip

Gündem

CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip

Aynı sayıda malzemenin fiyatını isteyen gidip öğrenebilir CHP’li Sarıgül’den ‘türlü türlü’ yalan
Aynı sayıda malzemenin fiyatını isteyen gidip öğrenebilir CHP’li Sarıgül’den ‘türlü türlü’ yalan

Sosyal Medya

Aynı sayıda malzemenin fiyatını isteyen gidip öğrenebilir CHP’li Sarıgül’den ‘türlü türlü’ yalan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23