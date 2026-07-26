İş dünyası yapay zekada buluşuyor! TOBB’dan Ankara’da kritik zirve

İş dünyasının yapay zeka dönüşümü Ankara’da masaya yatırılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde "TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi" 29 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, iş dünyası, teknoloji ekosistemi ve kamu temsilcileri, 29 Temmuz'da başkentte düzenlenecek zirvede buluşacak.

Birliğin Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilecek zirvede, yapay zekanın sanayi, üretim, ticaret, finans ve hizmet sektörlerinde meydana getirdiği dönüşüm, iş dünyasının somut ihtiyaçları üzerinden ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılması beklenen zirvede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımcılara hitap edecek.

Zirvede, kamu kurumları, oda ve borsalar, KOBİ'ler, sanayiciler, yazılım ve bilişim firmaları, teknoloji üreticileri ve sektör temsilcileri aynı platformda bir araya gelecek.

Programda, kamuda yapay zeka uygulamaları, veri güvenliği, siber güvenlik, kamu-özel sektör işbirliği ve Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verilecek.

Yapay zeka dönüşümüne odaklanılacak

Zirvedeki konuşmalarda, sanayide yapay zeka dönüşümüne odaklanılacak. Yapay zekanın üretim hatları, kalite kontrol, bakım süreçleri, tedarik zinciri, enerji kullanımı, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik alanlarında nasıl kullanılabileceği somut uygulama örnekleriyle değerlendirilecek.

KOBİ ve sanayi işletmelerinin yapay zekaya hangi süreçlerden başlaması gerektiği, veri altyapısının nasıl hazırlanacağı, öncelikli kullanım senaryolarının nasıl belirleneceği ve yapay zeka yatırımlarının geri dönüşünün nasıl ölçüleceği de programın öne çıkan konuları arasında yer alacak.

Program kapsamında yerli teknoloji firmaları, geliştirdikleri yapay zeka ürün ve çözümlerini iş dünyasına tanıtacak.

2 ayrı panel yapılacak

Zirvede, yapay zekanın teknoloji üreticileri ve teknolojiyi kullanan işletmeler açısından değerlendirileceği 2 ayrı panel düzenlenecek.

Teknoloji odaklı panelde, yapay zekanın yazılım, bilişim, telekomünikasyon, finansal teknolojiler, e-ticaret, kreatif endüstriler ve diğer teknoloji yoğun sektörlerde oluşturduğu yeni iş modelleri, ürünleşme imkanları ve ihracat potansiyeli ele alınacak.

KOBİ ve sanayi odaklı panelde ise yapay zekanın üretim, verimlilik, finansman, müşteri yönetimi, insan kaynağı ve rekabetçilik üzerindeki etkileri tartışılacak.

KOBİ ve sanayiciler yerli teknoloji üreticileriyle buluşacak

Program kapsamında oda ve borsalar aracılığıyla zirveye katılacak KOBİ'ler ve sanayiciler ile yapay zeka ürün ve çözümleri geliştiren yerli yazılım-bilişim firmaları bir araya getirilecek.

B2B görüşmelerinde sanayiciler ve KOBİ'ler, işletmelerindeki üretim, satış, finans, insan kaynakları, müşteri deneyimi, veri analitiği ve operasyonel verimlilik sorunlarına yönelik yapay zeka çözümlerini doğrudan değerlendirme imkanı bulacak. Yerli teknoloji üreticileri ise ürünlerini karar vericilere tanıtma, yeni müşteri ve iş ortaklarına ulaşma ve somut ticari işbirlikleri geliştirme fırsatı elde edecek.