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İş Dünyası-Üniversite entegrasyonu sağlanıyor

İstanbul Arel Üniversitesi, ArelPro (Arel Profesyonel) Projesi kapsamında çözüm ortaklarıyla bir imza töreni gerçekleştiriyor.

18 Haziran 2019 Salı 09:27
İş Dünyası-Üniversite entegrasyonu sağlanıyor

İstanbul Arel Üniversitesi, ArelPro (Arel Profesyonel) Projesi kapsamında çözüm ortaklarıyla bir imza töreni gerçekleştiriyor. 19 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde şirket yöneticileri ve insan kaynakları uzmanlarını ağırlayacak olan İstanbul Arel Üniversitesi, iş dünyası-üniversite entegrasyonunu sağlayan protokollere imza atacak.


“Arel’de Değişim Başladı” mottosuyla, 30 yılı aşkın eğitim geçmişini yenilikçi yaklaşımla buluşturan İstanbul Arel Üniversitesi, yalnızca bir üniversite olmanın ötesinde insan hayatının her noktasına dokunmayı amaçlıyor. ArelPro (Arel Profesyonel) Projesi’ni yaşama geçirmesinin ardından farklı sektörlerden çeşitli şirketlerle anlaşmalar imzalayarak hem öğrencilerin kariyer yolculuğuna hem de iş dünyasına katkı sağlıyor.


Sektörlerin İnsan Kaynağı İhtiyacına Cevap Veriyor


İstanbul Arel Üniversitesi, ArelPro ile birlikte iş dünyasının insan kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak, talep edilen yetkinliklere göre mezunlar yetiştiriyor. Böylece, sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap verirken, öğrencilerin de mezuniyet öncesi iş dünyasının taleplerini karşılayacak yetkinliklerde olmasını sağlıyor. Söz konusu etkileşim hem öğrencilere, hem akademik yaşama hem de iş dünyasına katkı sağlıyor. Öğrenciler, iş birliğine gidilen şirketlerde staj, yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışma olanakları elde ederken, proje ve vak’a çalışmalarında da birliktelik sağlıyor. Henüz öğrencilik döneminde iş deneyimi kazanan öğrenciler, deneyimsiz değil deneyimli bir mezun olarak profesyonel yaşama katılıyor.


Şirketlere Özel Kurgulanan Eğitim ve Lisansüstü Programlar


ArelPro Projesi, şirketlerin tüzel kişiliğini ve profesyonellerini geliştirmesi noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirketin ihtiyacına yönelik iş yerinde eğitim, yüksek lisans programları gibi içerikler kurgulayan Üniversite, vak’a çalışmalarında akademisyenler ile profesyonelleri bir araya getirerek, şirket ve profesyonellere akademik deneyim de kazandırıyor.


Üniversitenin Fiziki Olanaklarından Faydalanma


Çözüm ortaklığına imza atan şirketler, üniversite’nin tüm fiziki olanaklarından faydalanma hakkı kazanıyor. Laboratuvarlar, konferans salonları, amfi ve dersliklerin yanı sıra kütüphane kaynaklarına da erişim hakkı elde eden şirketler, spor merkezi ve havuzdan da faydalanabiliyor.


Devlet Desteklerine Erişimde Danışmanlık


Geliştirdiği proje ve çalışmalarda devlet desteği almak isteyen ancak gerek prosedürler gerekse süreç yönetiminde deneyim sahibi olmayan şirketlere danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Daha önce akademisyen ve öğrenci projeleri için ilgili bireylere danışmanlık hizmeti sunan Üniversite, bu deneyimini sektör temsilcileri ile de paylaşıyor. Böylece çözüm ortaklarının projelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.


Üniversiteyle Ortak Vak’a Çalışmaları ve Projeler


Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek isteyen ancak gerekli yatırımı sağlayamayan şirketler de çözüm ortaklığı protokolü ile yatırım sorununu aşıyor. Üniversite, bünyesinde yer alan Ar-Ge merkezleriyle, şirketlerin yatırım yapmasına gerek kalmadan istenilen projeleri yürüterek yalnızca şirketin değil sektörün gelişmesine katkı sağlıyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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