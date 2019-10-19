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İş dünyası tek ses! Kararlılıkla ilerlemeye devam

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya tam destek veren iş dünyası, anlaşmayı, “Türkiye’nin kararlılığının sonucu” olarak değerlendirdi. Sanayi ve ticaret odası başkanları, Türkiye’nin masada da önemli başarıya imza attığını ifade ettiler.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:34
İş dünyası tek ses! Kararlılıkla ilerlemeye devam

Barış Pınarı Harekatı’na başından beri tam destek veren iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekata yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmayı ‘Tarihi bir başarı’ olarak nitelendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye’nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, “Beş gün içinde terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından, güvenli bölgenin hızlıca tesis edilmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli ve tarihî bir duruş sergiledi” görüşünü dile getirdi. Avdagiç, Türk iş dünyasının her şart altında bütün gücüyle devletin ve ordunun yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

“Türkiye masada da önemli başarıya imza attı”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da varılan anlaşmaya ilişkin, “Sahada aldığı başarılı neticelerin ardından masada da önemli bir başarıya imza atan Türkiye, sınırlarındaki tehdidin bertaraf edilmesi ve bölgesinde barışın hakim kılınması adına önemli bir adım atmıştır” açıklamasını yaptı. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” dedi. Bahçıvan, ”Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” ifadesini kullandı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da “İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarı ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Fırsatçılar kapana kısıldı

Barış Pınarı” Harekatı’nı bahane ederek, doların önce 6 sonra 7 liraya kadar çıkacağını iddia ederek yatırımcılara spekülatif mesajlar verenler şimdi tepetaklak oldu. İkili görüşmenin başladığı dakikalarda 5,90 civarında hareket eden dolar/TL kuru, toplantı sonrasında 5,81 seviyelerine kadar çekildi. Kur dün sabah ise 5,75 seviyelerine kadar geriledi.

Yüzde 3,70 artışla 98 bin 406 puandan açılan Borsa İstanbul, günü 98.415,34 puanla kapattı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:34
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. iş dünyası
  3. ABD
  4. Suriye’nin kuzeydoğusu
  5. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  8. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan
  9. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın
  10. dolar/TL kuru

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