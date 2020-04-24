İş dünyası moral buldu

Akit Ekonomi

Finansal istikrarı sağlamaya odaklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki gün piyasa beklentisinin üstünde bir faiz indirimine gitmesi iş dünyasını umutlandırdı. Kurumun bir puanlık indirimi yatırımcıların yüzlerini güldürdü.

Üretici nefes aldı

TCMB’nin son hamlesiyle 9 aydaki indirim sayısı 8’i bulurken, fonlama maliyetlerindeki 15.25 puanlık düşüş, faiz yükü altında ezilen üreticilere derin bir nefes aldırdı. 24.00 puandan 8.75 puana kadar yaptığı indirimlerle dünya genelinde 9 ayda en çok faiz düşüren banka olan TCMB, tüccarları da rahatlattı.

Önemli adım atıldı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 9.75’ten yüzde 8.75’e düşürme kararı alarak önemli bir adım attığını dile getirdi. Kopuz, kararın yatırımcıların beklentilerine uygun bir olduğuna da dikkat çekti.

İş dünyası temsilcileri olarak her zaman faiz indiriminden yana olduklarını belirten Kopuz, şunları kaydetti: “Tabii bunun için piyasa şartları da elverişli olmalı. Şu anda dünyanın içinde bulunduğu durum dolayısıyla birçok merkez bankası piyasayı rahatlatmak adına politika faizinde indirime gitti. TCMB’nin da aynı hedefle faiz indirmesi piyasanın kilitlenmemesi açısından kritik bir önem taşıyordu. Bu kararla Merkez Bankası, piyasa ve ülke gerçeklerine uygun davrandı. Tüm dünyanın yeni tip Corona virüsü (Covid-19) sebebiyle zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde TCMB’nin aldığı indirim kararını piyasada kur hareketliliği için risk oluştursa da ekonomik çarkların dönüşünü kolaylaştırması ve finansal istikrarın sağlanması açısından önemli bir hamle olarak görüyorum.”

Karar şaşırtıcı değil

TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz indirim kararı ekonomistler tarafından da doğal karşılandı. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Covid-19 salgını nedeniyle faiz oranlarına karşı hassasiyetin kaybolduğu zamanlardan geçiyoruz. Bu ortamda yapılan faiz indirimi şok niteliğinde değil. Dünyada merkez bankalarının ellerindeki tüm imkânları kullandıkları bir durumda TCMB’nin aldığı kararı garip, anlaşılmaz bulmuyorum” yorumunu yaptı.

Ekonomiye güçlü destek

Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’ndan (International Monetary Fund-IMF) kaynak almayı reddettiğini; başka ülkelerle swap anlaşması üzerinde de çalıştığını hatırlatan Alkin, “Tüm bu gelişmeler ışığında elde bir tek Merkez Bankası’nın faiz oranları kaldı. Kurum da hem emisyonla hem de faiz oranlarıyla elinden geldiği kadar ekonomiye destek vermeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Yan etkilere bakılmayacak

Ekonomiyi ayakta tutmak için muhtelif reçetelerin denendiği bir dönemden geçildiğini anlatan Alkin, “Böylesi bir dönemde faiz oranlarının düşürülmesinden dolayı ortaya çıkacak yan etkilere kimsenin dönüp bakacağını düşünmüyorum. O ileride konuşacağımız bir ayrıntı. Döviz kurları da faiz indirimine karşı sınırlı bir tepki gösterdi. O zaman endişelenmemiz gereken konu, faiz indirimi sonucu ortaya çıkacak arızalardan çok ekonominin ayağa kalkıp kalkamayacağı” diye konuştu.