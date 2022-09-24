İş dünyası, İstanbul'daki bu büyük soygunu konuşuyor! 'Duyulursa rezil oluruz' diye sustular

İstanbul'un göbeğinde, filmlere taş çıkartacak bir soygun yaşandı. Sabah'ın haberine göre, Eylül ayı başında Esenyurt'taki Alkop Sanayi Sitesi yönetimi, tüm işyerlerine böcek ilaçlaması yapılması için bir şirketle anlaştı. Ancak o şirket çok şeytani bir planı devreye soktu ve büyük bir soygunu anlatan La Casa de Papel dizisini hayata geçirdi.

Böcek ilacı ile bayıltıcı sıktılar

Şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi. Ardından TIR'lar sanayiye sokuldu. Kıyafet, yiyecek gibi sitede stoklu tüm malları çalan hırsızlar kaçtı.

'Türkiye'ye rezil oluruz' korkusu

Durumu öğrenen site yönetimi kamera görüntülerini izledikten sonra "Hepimiz saygın işadamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı ve olay emniyete yansıtılmadı. Ancak bu garip olay dışarıya sızdı ve iş dünyası şimdi bu müthiş soygunu konuşuyor.