İş dünyası, Emlak Katılım’ı yakından tanıyacak Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarınki meclis toplantısına katılacak.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarınki meclis toplantısına katılacak. İSO’nun açıklamasına göre, İSO’nun Odakule'de düzenlenecek meclis toplantısı, “Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu” ana gündemi ile gerçekleştirilecek. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya katılacak Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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