İş Bankası borç ödemesi nasıl yapılır? İş Bankası PTT bank borç ödemesi yapılıyor mu?

İş Bankası milyonlarca müşterisini ilgilendiren bir karara imza attı. Banka PTT ile işbirliğinin sonlandırıldığını, PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamasının 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

İş Bankası bugünden itibaren PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. İş Bankası tarafından birçok müşteriyi yakından ilgilendiren bir karar alındı. Yeni karar tüm vatandaşlara duyuruldu. İş birliği sona erdi. Borç ödeme işlemi artık yapılamayacak.

İş Bankası borç ödemesi nasıl yapılır?

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; ”Borç ödeme işlemlerinizi İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımızdan, Bankamatiklerimizden, Şubelerimizden, Çağrı Merkezimizden veya diğer Bankaların ATM’lerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Hesabınıza para yatırmak için yakınınızda bir İş Bankası Şubesi veya Bankamatik’i yok ise PTT’den İş Bankası’ndaki hesabınıza veya kartınızın hesabına EFT gönderebilirsiniz."

İş Bankası para transferi nasıl yapılır?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Nedir? FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), TCMB’nin sunduğu anlık para transferine yönelik yeni bir bankalar arası ödeme sistemidir.

İnternet Şubesi veya İşCep’ten FAST menüsü ile, farklı bankalardaki hesaplara TCMB’nin belirlediği işlem limitleri dahilinde, saniyeler içinde 7/24 para gönderebilir ve kendi hesaplarınıza para alabilirsiniz. FAST uygulamasında Kolay Adres’i seçerek , cep telefonu numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası eşleştirilmiş kişilere IBAN kullanmadan para gönderebilir; kendi bilgilerinizi Vadesiz TL hesabınızla eşleştirmeniz halinde ise eşleştirdiğiniz bilgileriniz ile hızlı ve kolayca para alabilirsiniz.