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Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

Çin’in Shenzhen kentinde açılan dünyanın ilk “robot 6S” merkezi, satıştan kişiselleştirmeye kadar tüm robotik hizmetleri gelişmiş teknoloji şovlarıyla tek çatı altında buluşturuyor.

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde, otomotiv sektöründeki 4S bayi modelinin robotik endüstrisine uyarlanmasıyla geliştirilen, robot satış, kiralama, kişiselleştirme ve satış sonrası hizmetlerini tek çatı altında sunan dünyanın ilk "robot 6S" merkezi hizmete açıldı.

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

Merkezde insansı robotlar piyano çalıp dans gösterileri sunarken, ziyaretçiler robot köpekler ve farklı hizmet robotlarıyla yakından tanışma fırsatı buluyor.

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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Foto - Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk

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