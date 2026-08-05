Geleceğin mağazacılığı Çin'de açıldı: Dünyanın ilk
Çin’in Shenzhen kentinde açılan dünyanın ilk “robot 6S” merkezi, satıştan kişiselleştirmeye kadar tüm robotik hizmetleri gelişmiş teknoloji şovlarıyla tek çatı altında buluşturuyor.
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Çin’in Shenzhen kentinde açılan dünyanın ilk “robot 6S” merkezi, satıştan kişiselleştirmeye kadar tüm robotik hizmetleri gelişmiş teknoloji şovlarıyla tek çatı altında buluşturuyor.
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde, otomotiv sektöründeki 4S bayi modelinin robotik endüstrisine uyarlanmasıyla geliştirilen, robot satış, kiralama, kişiselleştirme ve satış sonrası hizmetlerini tek çatı altında sunan dünyanın ilk "robot 6S" merkezi hizmete açıldı.
Merkezde insansı robotlar piyano çalıp dans gösterileri sunarken, ziyaretçiler robot köpekler ve farklı hizmet robotlarıyla yakından tanışma fırsatı buluyor.
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