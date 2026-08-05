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Gündem İmamoğlu ile pastayı bölüşemediler, birbirlerini sattılar! “İmamoğlu’nun ayağını kaydıran Özgür Özel”
Gündem

İmamoğlu ile pastayı bölüşemediler, birbirlerini sattılar! “İmamoğlu’nun ayağını kaydıran Özgür Özel”

Yeniakit Publisher
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İmamoğlu ile pastayı bölüşemediler, birbirlerini sattılar! "İmamoğlu’nun ayağını kaydıran Özgür Özel"

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen WhatsApp yazışmalarında geçen "Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadılar, birbirlerini sattılar" ve "Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel" ifadeleri dikkat çekti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in firari olduğu ve arandığı öğrenildi.

Soruşturmanın, belediyedeki ruhsat işlemleri ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Dosyaya yansıdığı belirtilen yazışmalar gündem oldu

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken siyasi değerlendirmeler yer aldı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde ilk olarak şu ifadeler dikkat çekti:

"Tek sıkıntı kendi aramızda sıkıntı çıkmasa sorun yok."

Bunun ardından gönderilen mesajda ise şu değerlendirme yer aldı:

"Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşmadılar, birbirlerini sattılar bebepim."

Konuşmanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizden satış olmasa dışarıdan kimse bir şey yapamaz."

Bu sözlerin ardından karşı taraftan şu yanıt geldi:

"Aşkım sen ne dediğinin farkında mısın? Özgür Özel partiyi birinci parti yaptı, partiyi zirveye taşıdı. Neden öyle bir şey dedin aşkım?"

Buna verilen cevapta ise şu ifadeler yer aldı:

"Bebepim ne yükseltmesi... O dönem Kemal Kılıçdaroğlu da olsaydı aynı tablo çıkardı. Ekonomi durumundan dolayı millet CHP'ye yüklendi."

Yazışmaların devamında ise dikkat çeken bir değerlendirme daha yer aldı:

"Gör bak bir dahaki seçimde belediyelerin çoğu AKP'ye geçecek."

"Ben yürüyen parayım"

Soruşturmaya yansıyan bir başka WhatsApp konuşmasında ise Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e atfedilen ifadeler dikkat çekti.

Mesajlarda şu sözlerin yer aldığı görüldü:

"Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım."

Bu yazışmaların da soruşturma dosyasındaki dijital deliller arasında yer aldığı belirtildi.

Bu konuşma sosyal medyada en çok konuşulanlare arasında yer aldı.

Uzun süredir tartışmaların odağındaydı

Menderes Belediyesi son dönemde peş peşe yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti.

CHP'li Meclis Üyesi Rüzgar Sönmez'in bir meclis üyesini darp etmesine rağmen belediye başkan yardımcılığına atanması kamuoyunda tartışma oluşturmuştu.

2024 yılında belediyenin İmar Müdürü Sarper Dikmen silahlı saldırıya uğramış, aynı dönemde 11 CHP'li meclis üyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in görevden alınması için istifa resti çekmişti.

Haziran 2025'te ise iş insanı Yakup Toprak, ruhsat işlemleri karşılığında kendisinden 250 bin dolar ile 400 bin euro rüşvet istendiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dijital deliller inceleniyor

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olduğu belirtilen Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar

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