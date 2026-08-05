Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

NİSAN AYINDAKİ YÜKSELİŞ DİKKATİ ÇEKTİ Türk lirasıyla ihracat, martta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artışla 31 milyar 667 milyon liraya çıkarken, ithalat yüzde 15,1 yükseldi. Söz konusu ayda, 110 milyar 185 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla yapılan dış ticaret 141 milyar 852 milyon lira oldu. Türk lirasıyla ihracatta, nisan ayındaki yükseliş dikkati çekti. Söz konusu ayda, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 artışla 38 milyar 220 milyon lirayı bulurken, ithalat da yüzde 10,7 yükselişle 107 milyar 669 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi, 145 milyar 889 milyon lira olarak hesaplandı. Kurban Bayramı'nın da kutlandığı mayısta, Türk lirasıyla gerçekleştirilen ihracatta yıllık bazda artış gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracat, Mayıs 2025'e kıyasla yüzde 2,6 artarak 29 milyar 440 milyon lira olurken, ithalat yüzde 8,3 azalışla 82 milyar 453 milyon liraya geriledi. Böylece dış ticaret hacmi, mayısta 111 milyar 893 milyon lirayı buldu. Türk lirasıyla ihracat, haziranda da 2025'in aynı ayına göre yüzde 26 artarak 29 milyar 952 milyon lira olurken, ithalat aynı dönemde yüzde 16,2 artışla 106 milyar 981 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda, Türk lirasıyla 144 milyar 500 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.