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Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

Küresel ticarette yerli para birimiyle işlem yapma vizyonu meyvelerini vermeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığının açıkladığı resmî rakamlara göre, yılın ocak-temmuz döneminde Türk lirasıyla yürütülen ihracat ve ithalat toplamı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,4 büyüdü. Nisan ve temmuz aylarındaki dik kayda değer ihracat sıçramalarıyla birlikte toplam ticaret hacmi 916 milyar 966 milyon lirayı bularak tarihi bir seviyeyi geride bıraktı.

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Foto - Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

Türkiye'nin yerli para birimiyle yürüttüğü dış ticaret hamlesinde kritik bir eşik geride kaldı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmî verilere göre, yılın ilk 7 ayında Türk lirasıyla yapılan ihracat ve ithalat toplamı 916 milyar 966 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Nisan ve temmuz aylarındaki rekor ihracat artışları genel işlem hacmini yukarı taşıdı.

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Foto - Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

Türk lirasıyla dış ticaret, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak, 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti.

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Foto - Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise ilk ayda yüzde 18,8 artışla, 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında dış ticaret hacmi, 108 milyar 253 milyon lira olarak belirlendi. Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 2,1 azalışla 27 milyar 702 milyon liraya gerilerken, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 868 milyon liraya ulaştı. Şubatta dış ticaret hacmi, 120 milyar 569 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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Foto - Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

NİSAN AYINDAKİ YÜKSELİŞ DİKKATİ ÇEKTİ Türk lirasıyla ihracat, martta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artışla 31 milyar 667 milyon liraya çıkarken, ithalat yüzde 15,1 yükseldi. Söz konusu ayda, 110 milyar 185 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla yapılan dış ticaret 141 milyar 852 milyon lira oldu. Türk lirasıyla ihracatta, nisan ayındaki yükseliş dikkati çekti. Söz konusu ayda, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 artışla 38 milyar 220 milyon lirayı bulurken, ithalat da yüzde 10,7 yükselişle 107 milyar 669 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi, 145 milyar 889 milyon lira olarak hesaplandı. Kurban Bayramı'nın da kutlandığı mayısta, Türk lirasıyla gerçekleştirilen ihracatta yıllık bazda artış gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracat, Mayıs 2025'e kıyasla yüzde 2,6 artarak 29 milyar 440 milyon lira olurken, ithalat yüzde 8,3 azalışla 82 milyar 453 milyon liraya geriledi. Böylece dış ticaret hacmi, mayısta 111 milyar 893 milyon lirayı buldu. Türk lirasıyla ihracat, haziranda da 2025'in aynı ayına göre yüzde 26 artarak 29 milyar 952 milyon lira olurken, ithalat aynı dönemde yüzde 16,2 artışla 106 milyar 981 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda, Türk lirasıyla 144 milyar 500 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

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Foto - Türk lirasıyla dış ticarette rekor ivme! Kriz tellallarının hevesi kursağında kaldı

DIŞ TİCARET HACMİ YILLIK BAZDA YÜZDE 10,4 ARTTI Geçen ay ise Türk lirasıyla ihracat, Temmuz 2025'e kıyasla yüzde 31,6 yükselişle 37 milyar 32 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde ithalat ise yüzde 2,6 artışla, 106 milyar 981 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen ay, Türk lirasıyla 144 milyar 13 milyon liralık dış ticaret yapıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde, Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 yükselişle 190 milyar 349 milyon liradan, 218 milyar 738 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 640 milyar 179 milyon liradan, yüzde 9,1 artışla 698 milyar 228 milyon liraya ulaştı. Böylece ocak-temmuz döneminde, Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 916 milyar 966 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

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