Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon takvimi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 2026-2027 sezonu takvimini açıkladı. Buna göre yarı final müsabakaları hariç tüm turlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.
6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekildedir.
5. Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir."