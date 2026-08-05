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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon takvimi belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon takvimi belli oldu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 2026-2027 sezonu takvimini açıkladı. Buna göre yarı final müsabakaları hariç tüm turlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026-2027 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

6 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, yarı final müsabakaları hariç tüm turların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekildedir.

5. Eleme Turu müsabakalarında, 15-16-17 Aralık ve 22-23-24 Aralık tarihleri birlikte kullanılabileceği gibi, takımlarımızın UEFA kulüpler arası turnuvalarındaki durumlarına göre sadece 15-16-17 Aralık tarihleri kullanılabilecektir."

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