ABD Tarihinde Bir İlk: İlk Müslüman Senatör Yolda!

MEHMET BEYHAN AKİT

Amerikan siyasetinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Michigan'da düzenlenen Demokrat Parti ön seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte Dr. Abdul El-Sayed'in yarışta önde olduğu bildirildi.

ABD Senatosu'nda tarihi dönüm noktası

İlk sonuçların bu şekilde kesinleşmesi ve ardından kasım ayında yapılacak genel seçimi de kazanması halinde El-Sayed, yaklaşık 230 yıllık ABD Senatosu tarihinde seçilen ilk Müslüman senatör olacak.

Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Müslüman üyelerin ardından, bu kez Senato'da da ilk kez bir Müslüman ismin görev yapma ihtimali Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Doktor, akademisyen ve siyasetçi

41 yaşındaki Dr. Abdul El-Sayed, Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Michigan'da dünyaya geldi.

Tıp doktoru olan El-Sayed, Oxford Üniversitesi'nde doktora yaptı ve epidemiyoloji alanında uzmanlaştı. Halk sağlığı profesörü olarak görev yapan El-Sayed, 30 yaşındayken Detroit Halk Sağlığı Departmanı'nın en genç direktörü oldu.

Özellikle Detroit'te yaşanan kurşunlu su krizinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken El-Sayed, sağlık politikalarını siyasetin merkezine taşıyan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık seçim yarışı

Michigan'daki ön seçim yalnızca siyasi sonuçlarıyla değil, seçim kampanyalarına harcanan bütçeyle de dikkat çekti.

Reklam analiz şirketi AdImpact verilerine göre yarışta yaklaşık 98,2 milyon dolar harcandı.

Merkezci kanadın desteklediği Haley Stevens ve müttefiklerinin reklam harcamalarının 64,5 milyon dolara ulaştığı belirtilirken, Abdul El-Sayed'in ise büyük kurumsal bağışları reddederek yaklaşık 7,1 milyon dolarlık bütçeyle kampanyasını yürüttüğü ifade edildi.

Bu tablo, seçim finansmanı konusunda ABD'de uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Gazze politikasıyla öne çıktı

Abdul El-Sayed, seçim kampanyasında yalnızca iç politika değil, dış politika başlıklarında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

El-Sayed, ABD'nin İsrail'e yönelik askeri desteğini ve Gazze politikasını sert ifadelerle eleştirirken, bu yaklaşımı nedeniyle özellikle İsrail yanlısı lobi kuruluşlarının hedefindeki isimlerden biri haline geldi.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, seçim sürecinde El-Sayed'e karşı yoğun reklam kampanyaları yürütüldüğü ve yarışın bu yönüyle de yakından takip edildiği belirtildi.

Gözler genel seçime çevrildi

Demokrat Parti ön seçimlerinde öne çıkan Abdul El-Sayed'in şimdi gözü genel seçime çevrildi.

Genel seçimden de zaferle ayrılması halinde El-Sayed, ABD Senatosu tarihinde görev yapan ilk Müslüman senatör olarak tarihe geçecek.