İş anmakta değil, icraatte! İstanbullu Kadir Topbaş'ın yaptığı hizmeti bekliyor Ekrem Başkan!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan ve İstanbul'a yaptığı hizmetlerle farklı görüşteki vatandaşlar tarafından da rahmetle hatırlanan Kadir Topbaş’ı vefatının birinci yıl dönümünde yayınladığı bir video ile andı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 14 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı, birinci ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayınladığı video ile andı.

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Kadir Topbaş'ın eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda hak ettiği konuma getirdiği İstanbul'da koltuğa oturmasının ardından vatandaşları mağdur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından iki başkanın karşılaştırılması yapılarak eleştirildi.

Kar yağışında balık restoranında yemek yiyen, selde, depremde kayak yapan ve tatile çıkan İmamoğlu, yaptığı paylaşımına “Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” notunu düştü.