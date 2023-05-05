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Yerel İş adamının feci ölümü
Yerel

İş adamının feci ölümü

Yeniakit Publisher
2023-05-05 09:21:00 -
İş adamının feci ölümü

Arnavutköy'de iş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes sokakta bulunan bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre 60 yaşındaki iş adamı Mehmet Şen ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra silahlı saldırıyla uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iş adamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan her yerde aranıyor. Saldırının henüz neden gerçekleştiği ise bilinmiyor.

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