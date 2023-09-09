İş adamından kiracısına şaşırtan teklif

Ünlü işadamı Fırat Yiğit, İstanbul'un Bebek semtinde 60 bin liraya oturan kiracıyı çıkarmak için 2 milyon TL vermeyi teklif etti.

Ev sahipleri kiracılarını çıkarabilmek için artık 'hava parası' teklif etmeye başladı.

Göztepe Spor Kulübü'nün eski başkanı Fırat Yiğit de denize sıfır apartmanın 2. katında bulunan 7 milyon dolar değerindeki dairesindeki kiracısını evden çıkartmak için rüşvet teklif etti.

Kiracı tekstilci Murat Sönmez an itibariyle kira değeri 400 bin lira olan dairede 60 bin lira kiraya oturunca, ev sahibi Fırat Yiğit daireden çıkması için Sönmez'e 2 milyon lira teklifinde bulundu.

Kiracı teklifi kabul etti. İşadamı, daire boşaldıktan sonra aynı evi 400 bin liraya kiraya verecek