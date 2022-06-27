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Yaşam İş adamına birer gün arayla silahlı saldırı!
Yaşam

İş adamına birer gün arayla silahlı saldırı!

Ümraniye ve Sarıyer’de iş adamı C.Ö.’nün içinde bulunduğu otomobile birer gün arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ihale ve alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 16:43:00 - 2022-06-27 16:54:50

Ümraniye ve Sarıyer’de içinde iş adamı C.Ö.’nün bulunduğu otomobile birer gün arayla silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırının azmettiricileri ve tetikçileri yakalandı.

Edinilen bilgilere göre içinde iş adamı C.Ö.’nün bulunduğu otomobil, 15 Haziran akşamı saat 18.10 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi’nde ve 16 Haziran günü saat 15.35 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi’nde motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya hedef olmuştu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemin azmettiricilerinin F.D. ve U.E. olduğu, olayın firari olarak aranan şüpheli B.B. grubu ile irtibatlı olan A.A. adlı saldırgan tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İki farklı olayda motosikleti ise Ç.U.Y. ve D.D. adlı şüphelilerin kullandığı saptanırken, saldırıyla doğrudan ya da dolaylı irtibatlı oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 21 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda tetikçi ve azmettiriciler ile saldırıda motosikleti kullanan kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Saldırının sebebi ihale

Öte yandan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın bir ihaleden ve alacak verecek meselesinden dolayı kaynaklandığı ileri sürüldü. Azmettirici oldukları iddia edilen kişiler ile firari B.A. adlı bir şüpheli arasında Nisan ayında işadamı C.Ö.’nin ofisinde silahlı saldırı olayına karıştıkları saptandı.

Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anına ilişkin o görüntüler bir iş yerinin girişinde karşılaşan taraflar, birbirine silahla ateş açtığı görülüyor. Bir başka güvenlik kamera görüntülerinde ise iş adamı C.Ö.’nün otomobiline silahla ateş açan A.A. ile Ç.U.Y. ve D.D.’nin motosikletle aracı takip ettikleri anlar yer alıyor.

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