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İş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınmış isimlerinden 88 yaşındaki Şarık Tara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:10
İş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Enka Holding Fahri Başkanı Şarık Tara, tedavi gördüğü hastanede saat 19.25 sularında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

ŞARIK TARA KİMDİR?

1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir.

Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye´nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur.

2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye´nin en zengin 6. ismi olmuştur.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:10
  1. şarık tara
  2. Üsküp
  3. Enka Holding

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