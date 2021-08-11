İRÜ öğretim üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 7 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 25.08.2021 tarihine kadar yapabilecek.
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği: Bostancı Yerleşkesi/İçerenköy, 3, Mezarlık Sok., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL
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