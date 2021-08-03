İRÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvurular 17.08.2021 tarihine kadar devam edecek. Profesör ve Doçent kadrosu başvurucak adaylar müracaatlarını T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı , Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul adresine yapabilecek. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ise T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul adresinde kabul edilecek. İlanda, Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği ise Bostancı Yerleşkesi /İçerenköy, 3, Mezarlık Sk., 34752 İçerenköy, Ataşehir/İSTANBUL olarak duyuruluyor.

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