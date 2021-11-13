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Kadın - Aile İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay sütlü, sütsüz irmik helvası tarifi
Kadın - Aile

İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay sütlü, sütsüz irmik helvası tarifi

İrmik helvası yapımı hem kolay hem de lezzetli tatlılardan biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:52:00 - 2021-11-13 23:52:59
İrmik helvası nasıl yapılır? Kolay sütlü, sütsüz irmik helvası tarifi

Bu tarifle irmik helvasını kısa sürede yaparak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte kolay sütlü ve sütsüz irmik helvası…

Sütlü irmik helvas malzemeler:

  • 1 su bardağı irmik,
  • 1 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla toz şeker,
  • 1 su bardağı süt,
  • 1 su bardağı su,
  • 1 paket vanilya,
  • 1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)
  • 2 yemek kaşığı tereyağ,
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ.

Yapılışı

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ konulur, tereyağı eritilir. Çam fıstıkları tencereye alınarak, hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. Ayrı bir tencerenin içerisinde su veya süt, şeker ve vanilya ocağa alınır. Şeker eriyinceye kadar karıştırılır ve ısınmaya bırakılır. Pembeleşen çam fıstıklarının içerisine irmik ilave edilir ve kavrulur. İrmikler de pembeleştikten sonra süt karışımı üzerine ilave edilir. İrmikler sütü çekinceye kadar karıştırarak pişirilir ve ocaktan alınıp, 10 dakika demlenmeye bırakılır. Dinlenen irmik helvası tercihe göre servise sunulabilir. Afiyet olsun.

Sütsüz irmik helvası malzemeler:

1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvıyağ
1,5 su bardağı soğuk su
Üzeri için;
Ceviz, badem, fındık vb. kullanabilirsiniz.

Yapılışı

Derin bir tencerenin içine sıvıyağı ve irmiği alıp ocağa koyun. Orta ateşte sürekli karıştırarak irmik renk değiştirene kadar kavurun. Rengi koyulaşan irmiğin üzerine suyu ve şekeri ekleyin. Bir iki defa karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Helvayı kısık ateşte ara ara karıştırarak suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Tamamen suyunu çektikten sonra ocaktan alın. Üzerine bir bez örtün. 30 dakika dinlendirin. Üzerine ceviz koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

 

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