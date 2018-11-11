THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son anda kurtarıldı

Irmağa düşen bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan bir çocuk ile anneleri ırmak kenarında arkadaşını bekleyen bir genç tarafından son anda kurtarıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 11:18
Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son anda kurtarıldı

Ayten T., Fatma F. çocukları Yakup D. ve Feryat T. ile birlikte Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi’ndeki ırmak kenarında oturmaya başladı. Bu sırada oyun oynayan çocuklardan Feryat T. ayağının kayması sonucu ırmağa düştü. Feryat T.’nin ırmağa düştüğünü gören Yakup D. ile Ayten T. ve Fatma F. çocuğu çıkarmak için ırmağa girdi.

18-11/11/aw541277_02.jpg

Bir anda sürüklenmeye başlayan 2 çocuk ve 2 kadının imdadına ırmak kenarında arkadaşını bekleyen Mehmet Ali A. yetişti. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olanları seyrederken Mehmet Ali A. hiç düşünmeden üzerindeki elbiseleriyle birlikte ırmağa atlayıp çocukları ve annelerini akıntıya kapılmadan kıyıya çıkardı.

18-11/11/aw541277_05.jpg

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, ırmağa düşenlerin durumlarına baktıktan sonra durumu kötü olan Ayten T.’yi hastaneye götürürken, Fatma F., Yakup D. ve Feryat T. ise polis ekip otosuyla kıyafetlerini değiştirmek için evlerine götürüldü.

18-11/11/aw541277_08.jpg


4 kişinin hayatını kurtaran Mehmet Ali A., arkadaşını beklediği sırada ırmaktan sesler gelmeye başladığını, baktığında ırmakta sürüklenmeye başlayan çocuk ve kadınları gördüğünü belirterek “İnsanlık görevimi yaptım ve hiç düşünmeden ırmağa atlayarak ırmaktakileri çıkardım. Ben görevimi yaptım” dedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:18
  1. ANTALYA
  2. IRMAK
  3. ÇOCUK
  4. ANNE
  5. MANAVGAT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri safdışı bırakıyor
    1. Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri..
    2. İran'da ilaç ve gıda sorunu kapıda
    3. İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı..
    4. Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki..
    5. Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı
    6. Diyanetten istihdam hamlesi! 6 bin 100..
    7. CHP’de ortalık toz duman
    8. Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor
    9. EPDK, 26 şirkete lisans verdi
    10. Küçükçekmece'de cinayet: 2 kişi öldü
    11. Bakan Varank: Teknoparklardan 3,6..
    12. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    13. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6..
    14. Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk..
    15. Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara..
    16. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik..
    17. Enflasyonla topyekün mücadele için..
    18. Endonezya'da düşen yolcu uçağında..
    19. Gheorghe Hagi ateş püskürdü! 'Artık..
    20. Irmağa düşen 2 çocuk ve 2 anne son..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim