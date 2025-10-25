İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu: Üçüncü kadın lider tarihi bir zafer kazandı

İrlanda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni liderini belirledi. Resmi sonuçlara göre, Catherine Connolly büyük bir zafer elde ederek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazandı.

REKOR OY ORANI VE VADETTİKLERİ

Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alırken, en yakın rakibi Heather Humphreys yüzde 29,5'te kaldı. Adaylıktan çekilmesine rağmen ismi pusulada kalan Başbakan Martin'in adayı Jim Gavin ise yüzde 7,2 oy alabildi.

Seçimi kazanan Connolly, seçim kampanyası boyunca iki ana vaadini öne çıkardı:

İrlanda Adasının Birleşmesi: Toplumsal seviyede adımlar atarak Kuzey İrlanda'da halkla buluşma sözü verdi. Sosyal Refah: Konut ve refah konularında cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapacağını belirtti.

İRLANDA'NIN ÜÇÜNCÜ KADIN CUMHURBAŞKANI

Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralacak. Bu zafer, onu İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı yapacak.

İrlanda, 1990'da Mary Robinson'ı seçerek ilk kadın cumhurbaşkanına sahip olan ve bir kadından diğer bir kadına bu görevin geçtiği ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

LİDERLERDEN TEBRİK MESAJLARI

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Catherine Connolly'yi tebrik etti.

Başbakan Martin, Connolly'nin açık yetki kazandığını ve ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti. Harris ise "O, tüm bu ülkenin ve hepimizin cumhurbaşkanı olacak," açıklamasını yaptı.