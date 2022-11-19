İrlanda'da polise bombalı saldırı!
Kuzey İrlanda'nın Strabane bölgesinde polis güçlerine yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştiği bildirildi.
Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da bir polis aracına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.
Kuzey İrlanda polisi, olayın perşembe günü akşam saatlerinde Strabane bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Polis aracının hasar aldığı saldırıda, 2 polis memuru olayı yara almadan atlattı.
Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada olayın polise yönelik bir saldırı olarak değerlendirme altına alınacağı belirtildi.
Bağımsızlık yanlısı İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan (IRA) ayrılıp yeni bir oluşum haline gelen Yeni IRA grubunun saldırıdan sorumlu olabileceği tahmin ediliyor.
Kuzey İrlanda'da 1998 yılında yapılan bir anlaşma IRA ve İngiliz güçleri arasındaki silahlı çatışmaları büyük çoğunlukla sona erdirmişti.
Ancak IRA sempatizanları, anlaşmadan bu yana güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzeliyor.
Kaynak: Mepa News