Irkçılığın yaşandığı PSG - Başakşehir maçı böyle başladı
Başakşehir antrenörü Pierre Webo'ya dördüncü hakem tarafından yapılan ırkçı saldırının ardından bugün devam eden PSG - Başakşehir maçı öncesi futbolcular “ırkçılığa hayır” mesajı verdi.
PSG - Başakşehir maçı öncesi futbolcular seremonide tek yürek oldu ve “ırkçılığa hayır” mesajı verdi.
Spiker Yalçın Çetin maçı anlatırken, “Şampiyonlar Ligi müziği, başladı başlayalı ilk kez böyle dinleniyor...” ifadelerini kullandı.
Futbolcular yere diz çöktü
Futbolcular yere diz çökerken dünyaca ünlü müzik futbolcular tarafından böyle dinlendi.
PSG-Başakşehir karşılaşması öncesinde tribünlerde “No to Racism” yazılı pankartlar yer aldı.
Antrenöre ırkçı ifade
Maçın hakemi Hategan, 14. dakikada Başakşehir kulübesindeki antrenör Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya gönderdi. Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek tepki gösterdi.